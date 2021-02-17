Жителей Ленобласти предупредили о морозах до -33 градусов

В Ленинградской области в ближайшие дни температура будет опускаться ниже -25 градусов.

В среду, 17 февраля, в регионе будет облачно, но с прояснениями. Местами выпадет небольшой снег. Ночью температура воздуха опустится до 16-21 градуса мороза. Местами похолодает до -26. Днем столбик термометра покажет -13…-18 градусов.

Как сообщила пресс-служба МЧС, в ночь на 18 число похолодает до 24-29 градусов ниже нуля, местами — до минус 30-33 градусов. Ночью и утром возможна изморозь. На дорогах гололедица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти десятки машин убирали улицы от ночного снегопада. Больше всего снежный покров увеличился в Сосновом Бору, а также в Лужском, Кингисеппском районах.