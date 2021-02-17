Матвиенко назвала размер своей пенсии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала настоящий размер своей пенсии, а также прокомментировала фейки о высоких доходах.

Об этом чиновник поделилась в среду, 17 февраля, на заседании палаты. По словам Валентины Матвиенко, ее пенсия составляет 25 тыс. рублей.

«Вот я, например, из интернета узнала: все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию в размере 450 тыс. рублей. Во-первых, моя декларация открыта, в декларации указано. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тыс. рублей», – пояснила чиновник.

Кроме этого, она призвала бороться с недостоверной информацией в интернете, которая рождает только слухи и вызывает негодования людей.

«Люди, естественно, раздражаются, когда видят такие цифры. Надо подумать, каким образом давать достоверную информацию, чтобы не рождались такие мифы, слухи, не шла дискредитация людей, которые работают во власти и многое делают, чтобы жизнь наша была лучше», – заключила Матвиенко.

Отметим, что по представленной декларации, ее доход в 2019 году вырос на 1,4 млн рублей и составил 16,7 млн рублей.

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