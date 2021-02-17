Ульяновка ждет окончания многолетнего спора и надлежащее электроснабжение

Встреча проводилась в связи с недавним отключением электроснабжения в Ульяновке. Фото: pixabay

Встреча проводилась в связи с недавним отключением электроснабжения в Ульяновке. Фото: pixabay

Сегодня, 17 февраля, в Ленобласти прошло совещание по вопросу обеспечения электроснабжения потребителей в поселке Ульяновка Тосненского района.

Как сообщает Online47, для решения многолетнего спора по электроснабжению в Ульяновке остается последний шаг: «Россети Ленэнерго» до конца месяца должны подписать всю необходимую документацию для завершения процедуры технологического присоединения. Было принято решение сделать это в кратчайшие сроки – до 1 марта 2021 года.

В ходе совещания прозвучало предложение отойти от излишних формальностей и придерживаться ранее достигнутых договоренностей.

Встреча проводилась в связи с недавним отключением электроснабжения в Ульяновке. Причем проблемы с отключением света начались еще шесть лет назад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Ульяновки несколько лет жалуются на регулярное отключение электроснабжения.