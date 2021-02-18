В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Финляндии, получил название Fin-796H.
По словам исследователей, обнаружение нового штамма коронавируса может повлиять на определение распространения этой инфекции, сообщает пресс-служба лаборатории Vita.
По предварительным данным, выявленная модификация имеет черты британского и южноафриканского штаммов.
В разных странах мира обнаружено несколько разных модификаций коронавируса. Почти все из них схожи с британским, японским, бразильским и южноафриканским вариантами.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новую мутацию коронавируса выявили у четверых бразильцев прилетевших в Японию. Данный штамм отличается от того, что был ранее установлен в Великобритании и ЮАР.