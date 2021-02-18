Пэрис Хилтон объявила о своей помолвке в день своего 40-летия

Американская актриса Пэрис Хилтон объявила о своей помолвке в день своего 40-летия.

Ее избранником стал 39-летний бизнесмен Картер Реум. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Об этом событии она сообщила в свой день рождения — 17 февраля актрисе исполнилось 40 лет.

Актриса сообщила на своей странице в Instagram, что во время пандемии, когда нельзя было путешествовать, у нее появилось время, чтобы пересмотреть важные вещи.

Она назвала «настоящим подарком» время, проведенное с ее возлюбленным. Хилтон и Реум знакомы около 15 лет, однако близкие отношения завязались год назад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург посетит американская светская львица, певица, модель и актриса Пэрис Хилтон. Она представит публике свой новый клип «Good Time» — премьера в петербургском ресторане Buddha-Bar состоится на 5 дней раньше мировой.