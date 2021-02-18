В Петербурге вновь выросло число госпитализаций с COVID-19

В Петербурге с каждым днем снижается заболеваемость коронавирусом. Но в то же время в городе выросло количество госпитализаций взрослых пациентов.

По данным межведомственного городского координационного центра, неделей ранее, 10 февраля, в стационары поступили 376 петербуржцев с пневмонией и COVID-19. Накануне были госпитализированы 404 человека. Таким образом, рост госпитализаций составил 7,45%.

В отчете говорится, что умеренное повышение уровня госпитализаций говорит о том, что о полной стабилизации пандемии речь пока не идет. Побороть циркуляцию коронавируса можно будет благодаря прививочной кампании и участия в ней петербуржцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург получил более 48 тысяч доз вакцины от COVID-19. В городе действует 123 прививочных пункта.