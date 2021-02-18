В Колпино спасли пожилую семейную пару из пожара в частном доме

В Петербурге сотрудники патрульно-постовой службы полиции смогли предотвратить трагедию во время пожара. Стражи порядка вынесли из горящего дома пожилую семейную пару.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент случился накануне, 17 февраля, возле одного из частных домов в Колпино на улице Танкистов. Сотрудники наряда заметили задымление в постройке и поспешили к месту происшествия.

«В считанные секунды полицейские открыли ворота садоводства, въехали на территорию, подбежали к горящему зданию и предприняли попытку открыть дом. На их крики и шум проснулись пожилые владельцы дома, которые спали, не подозревая об угрозе», – говорится в сообщении пресс-службы.

В итоге, на улицу удалось вынести 65-летних хозяев дома, а также их собаку. Пенсионеры в результаты происшествия не пострадали. На место пожара были вызваны пожарные и бригада скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в квартире на Голландской обнаружен труп с ножевым ранением.