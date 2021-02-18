В России выявили еще 13 447 зараженных коронавирусом

В России выявили еще 13 447 зараженных коронавирусом
Граждан просят использовать средства индивидуальной защиты. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных. За минувшие сутки в стране выявили 13 447 зараженных.

Об этом стало известно в четверг, 18 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество инфицированных достигло 4 125 598.

Больше всего случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировали в Москве — 1 950 человек. Следом идет Санкт-Петербург — новых 1094 ковид-пациентов. На тертьем месте оказалась Московская область — 577 зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Северной столице зарегистрировали 42 смертельных исхода от коронавируса. С начала пандемии в Петербурге умерли от коронавируса 10 639 человек.

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