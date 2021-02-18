В Петербурге таксист раздел догола пассажирку и надругался над ней

В Петербурге таксист раздел догола пассажирку и надругался над ней
Полиция разыскивает таксиста. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге произошел очередной случай домогательства таксиста к пассажирке. На этот раз полиция разыскивает водителя «Ситимобила», который надругался над 41-летней петербурженкой.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне вечером потерпевшая вызвала такси в Красносельском районе. За женщиной приехал автомобиль Hyundai Solaris, после чего таксист довез пассажирку до дома на улице Маршала Казакова и припарковался.

Затем водитель отодвинул ее сидение, расстегнул куртку женщины, оголил грудь и начал хватать за интимные места. Полиция уже ищет преступника. Предварительно, это может быть 30-летний гражданин сопредельного государства.

В пресс-службе «Ситимобила» сообщили, что уже заблокировали аккаунт водителя. С потерпевшей работает сотрудник компании, ей оказывают психологическую помощь. Также агрегатор обратился в таксопарк для ускорения процесса поиска водителя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Ситимобил» рассказал, что делает для разработки этического кодекса для петербургских таксистов.

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