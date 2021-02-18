Мясников предупредил россиян о крайней опасности белых продуктов

Мясников предупредил россиян о крайней опасности белых продуктов
Александр Мясников пошутил, что сало в счет не идет, так как оно «розоватое». Фото: кадр из видео на Youtube

Употребление «белых» рафинированных продуктов может привести к появлению «смертельного квартета». Такое заявление сделал телеведущий и врач Александр Мясников.

Речь идет о повышении артериального давления, уровня сахара, обмена холестерина и увеличения объема талии. К таким последствиям, по словам специалиста, может привести употребление белого хлеба, белого риса, белого сахара, белых макарон, белого картофеля и прочих аналогичных продуктах.

Врач объяснил в эфире «Россия-1», что все белое содержит высокий гликемический индекс. Именно поэтому употребление указанных продуктов следует ограничить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доктор Мясников назвал причину повышения смертности в России. По его словам, на одного умершего от коронавируса приходится двое умерших от других болезней.

Александр Мясников продукты


 

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