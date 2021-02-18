Вакцину «Спутник Лайт» начали испытывать на добровольцах в Москве

Участие в испытаниях вакцины "Спутник Лайт" примут шесть тысяч человек. Фото: pixabay

Участие в испытаниях вакцины "Спутник Лайт" примут шесть тысяч человек. Фото: pixabay

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили о старте третьей фазы исследований однофазной вакцины для профилактики коронавируса «Спутник Лайт».

Глава фонда Кирилл Дмитриев заявил в эфире телеканала «Россия 24», что после испытаний эта вакцина будет направлена в основном на экспорт, а россиян продолжат прививать препаратом «Спутник V».

По словам Дмитриева, преимуществом этого препарата является то, что один укол имеет эффективность больше, чем многие двухкомпонентные вакцины. Поэтому многие зарубежные страны могут заинтересоваться в приобретении «Спутника Лайт».

Московский мэр Сергей Собянин сообщил 17 февраля, что в столице уже начались клинические исследования этого препарата. В испытаниях будут участвовать шесть тысяч человек, половина из которых — россияне, а вторая половина — из ОАЭ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург сокращает план по вакцинации и ждет третьей волны.