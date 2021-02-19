В 2022 году в петербургском метро появятся инновационные вагоны «Смарт»

В 2022 году в петербургском метро появятся инновационные вагоны &#171;Смарт&#187;
Модель изготовили конструкторы "Трансмашхолдинга". Фото: скриншот "ВКонтакте"

В Петербургском метрополитене будет курсировать инновационный состав нового поколения. Его запустят в 2022 году по «красной» ветке.

В салонах появятся USB-розетки, модули Wi-Fi и экраны трех типов: интерактивная карта метро, наддверные табло с бегущей строкой, экраны для трансляции развлекательных и информационных программ. Также впервые было сконструировано «умное» окно, которое может транслировать видео на прозрачное стекло.

Кабина машиниста. Фото: скриншот «ВКонтакте»

Как сообщили в Аппарате вице-губернатора города Максима Соколова, в вагонах «Смарт» в зависимости от времени суток будет меняться освещение. Двери сделают широкими, чтобы ускорить посадку-высадку пассажиров.

Новый вагон. Фото: скриншот «ВКонтакте»

В новых поездах будет предусмотрен и беспилотный режим. Машинистов начнут обучать в этом году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции метро «Маяковская» демонтируют водоотводящие зонты. Станцию закрыли на капитальный ремонт 9 января этого года.

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В 2022 году в петербургском метро появятся инновационные вагоны «Смарт»
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