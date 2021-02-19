Морозы и сильный снегопад пообещали жителям Ленобласти на выходных

Морозы и сильный снегопад пообещали жителям Ленобласти на выходных
Дорожники заблаговременно подготовились к предстоящей работе. Фото: пресс-служба региона

На этих выходных в Ленинградскую область придут сильные снегопады и морозная погода. В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» попросили водителей быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

По информации «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу в Ленобласти будет умеренный снег и ночной мороз до -25 градусов. Днем ожидается до -11 градусов.

В воскресенье и понедельник синоптики предупреждают о более суровых погодных условиях: сильные снегопады с мокрым снегом, усиление ветра до 11 метров в секунду и около -17 градусов.

Дорожники заблаговременно подготовились к предстоящей работе. К уборке готовы 383 единицы спецтехники, личный состав и все необходимые материалы для противогололедной обработки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что облако пыли из Сахары может добраться до петербуржцев.

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