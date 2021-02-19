Облако пыли из Сахары может добраться до петербуржцев

Песок из Сахары уже долетал до Европы в начале февраля. Фото: unsplash

Песок из Сахары уже долетал до Европы в начале февраля. Фото: unsplash

На территорию Европы надвигается облако пыли из Сахары, которое может накрыть и Петербург. Об этом предупредила европейская программа космического наблюдения за Землей Copernicus.

Об этом стало известно сегодня, 19 февраля. Как говорится в сообщении, прогноз качества воздуха показывает, что со стороны Сахары в Южную и Центральную Европу идет большое облако пыли. Синоптики ожидают, что оно достигнет этих мест на выходных. Пока у специалистов нет данных о том, как облако отразится на видимости, но на данный момент известно, что оно повлияет на качество воздуха.

Большую часть песка из Сахары ветер нагонит на восточные регионы Испании и на юг Франции, однако облако может добраться и до Норвегии, и даже до Петербурга.

Песок из Сахары уже долетал до Европы в начале февраля. Он покрыл заснеженные Пиренеи и Альпы, а также окрасил небо над Центральной Европой в желтый цвет.

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