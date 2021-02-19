Турнир по мини-футболу ограничит движение в центре Петербурга

В ближайшие выходные в центре Петербурга запретят автомобилям проезд по нескольким улицам. Ограничения вводятся в связи с проведением 27-го благотворительного турнира по мини-футболу в память сотрудников пожарной охраны, погибших на службе.

Как сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), ограничения движения будут действовать с 12:00 21 февраля до 17:00 22 февраля. Водители не смогут проехать по участку Итальянской улицы от Садовой улицы до Манежной площади. Также будет запрещен проезд по Манежной площади и Кленовой улице у дома №4.

Кроме того, автомобилистам запретят остановку транспорта на Манежной площади и Кленовой улице. Петербуржцев попросили учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водителей в Петербурге предупредили о новых ограничениях движения.