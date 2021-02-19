Пожарные и реанимация работают на месте ДТП на Пироговской набережной

Пожарные и реанимация работают на месте ДТП на Пироговской набережной
ДТП на Пироговской набережной. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Поздним вечером на Пироговской набережной произошла серьезная автомобильная авария с участием трех машин.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло на выезде из тоннеля на Пироговской набережной, между Гренадерским мостов и улицей Фокина. Там столкнулись два легковых автомобиля и фургон. Со слов очевидцев, одна из машин разбита полностью и, скорее всего, не подлежит восстановлению, другие сильно повреждены.

На месте происшествия работают пожарные и реанимационная бригада. Есть вероятность, что в результате аварии могли быть пострадавшие. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Нива» влетела в дом после ДТП с такси на Литейном проспекте. На кадрах видно, что от удара отечественную машину вынесло на тротуар, где она почти влетела в стену.

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