Три Mercedes вспыхнули на Димитрова

Утром 20 февраля во Фрунзенском районе Петербурга спасатели тушили четыре автомобиля. Огонь охватил три Mercedes и один Kia.

Автомобили были припаркованы у дома 43 по улице Димитрова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. Информация о пожаре поступила в 5:30 утра. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.

Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпинском районе Петербурга произошел квартирные пожар. Из помещения госпитализировали двух человек.