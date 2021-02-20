Три Mercedes вспыхнули на Димитрова

Три Mercedes вспыхнули на Димитрова
Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Утром 20 февраля во Фрунзенском районе Петербурга спасатели тушили четыре автомобиля. Огонь охватил три Mercedes и один Kia.

Автомобили были припаркованы у дома 43 по улице Димитрова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. Информация о пожаре поступила в 5:30 утра. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.

Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпинском районе Петербурга произошел квартирные пожар. Из помещения госпитализировали двух человек.

Mercedes пожар происшествия фрунзенский район


 

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