Билл Гейтс назвал способ остановить пандемию COVID

Билл Гейтс заявил, что может понадобиться третья доза вакцины. Фото: скриншот Instagram

Билл Гейтс заявил, что может понадобиться третья доза вакцины. Фото: скриншот Instagram

Победа над пандемией COVID-19 может быть достигнута благодаря дополнительным миллиардным инвестициям в строительство предприятий по производству вакцины. Об этом рассказал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

По его словам, именно это позволит человечеству быть уверенным в том, что подобное больше никогда не повторится.

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция которой велась на YouTube-канале мероприятия, Гейтс заявил, что страны и корпорации должны наладить сотрудничество и отказаться от соперничества.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Билл Гейтс заявил о новых угрозах человечеству после пандемии.