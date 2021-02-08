Билл Гейтс заявил о новых угрозах человечеству после пандемии

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс предупредил, что человечеству после пандемии угрожают такие глобальные беды, как изменение климата и биотерроризм.

Миллиардер заявил в интервью YouTube-каналу Veritasium, что мир пока не готов встретиться лицом к лицу с проблемой изменения климата. Он считает, что каждый год будет расти смертность из-за этого фактора. По его словам, уровень летальности будет «даже большое», чем во время коронавирусной пандемии.

Гейтс уверяет, что второй проблемой является биотерроризм. По его мнению, «кто-то, кто хочет нанести ущерб», может создать вирус, чтобы спровоцировать эпидемию, которая будет гораздо серьезнее нынешней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американские ученые заявили о быстром распространении британского штамма в США.