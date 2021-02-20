Бывшие корпуса фабрики «Скороход» на Заставской стали региональным памятником

Бывшие корпуса фабрики &#171;Скороход&#187; на Заставской стали региональным памятником
Фото: скриншот Google. Карты

Корпуса бывшей обувной фабрики «Скороход» признали памятником регионального значения. Соответствующее распоряжение подписал председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.

Об этом стало известно в субботу, 20 февраля. Как сообщили в пресс-службе комитета, здания фабрики являются неотъемлемой частью образа дореволюционного Петербурга.

В состав ансамбля, ставшего объектом культурного наследия, вошли «Конторское здание» и «Производственные корпуса обувной фабрики» на Заставской улице, а также «Производственные корпуса кожевенного завода» на Московском проспекте.

Корпуса бывшей обувной фабрики «Скороход». Фото: Администрация Петербурга

Создать на территории фабрики лофт-квартал планирует «Охта Групп». В компании заверили, что сносить здания в ходе работ не планируют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дому Шульгина присвоили статус регионального памятника.

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