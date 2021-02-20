Дзюба проводит свой 200-й матч за «Зенит»

Нападающий Артем Дзюба проводит 200-й матч за «Зенит». Сегодня он играет за петербургскую команду в матче с «Арсеналом».

Спортсмен выступает за «Зенит» с 2015 года. В предыдущих 199 матчах за сине-бело-голубых Артем забил 86 голов и отдал 57 результативных передач.

В субботу, 20 февраля, 32-летний форвард вышел в старте на матч 1/8 финала Бетсити Кубка России против «Арсенала».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 15 января стало известно, что Дзюба подхватил коронавирус. Из-за болезни он не вошел в состав петербургского «Зенита» на сбор в Дубае.