Артем Дзюба подхватил коронавирус

Нападающий Артем Дзюба сдал положительный тест на выявление коронавируса. Из-за болезни он не вошел в состав петербургского «Зенита» на сбор в Дубае.

Об этом стало известно в пятницу, 15 января. В ОАЭ петербуржцы будут готовиться к грядущему сезону. Дзюба присоединится к команде позднее.

Как сообщили на сайте сине-бело-голубых, всего на первом зимнем сборе будут работать 27 игроков «Зенита».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все игроки и тренеры «Зенита» 13 января сдали тесты на коронавирус. Тест Дзюбы показал сомнительный результат