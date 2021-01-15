Артем Дзюба подхватил коронавирус

Артем Дзюба подхватил коронавирус
Артем Дзюба подхватил коронавирус. Фото: ФК "Зенит"

Нападающий Артем Дзюба сдал положительный тест на выявление коронавируса. Из-за болезни он не вошел в состав петербургского «Зенита» на сбор в Дубае.

Об этом стало известно в пятницу, 15 января. В ОАЭ петербуржцы будут готовиться к грядущему сезону. Дзюба присоединится к команде позднее.

Как сообщили на сайте сине-бело-голубых, всего на первом зимнем сборе будут работать 27 игроков «Зенита».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все игроки и тренеры «Зенита» 13 января сдали тесты на коронавирус. Тест Дзюбы показал сомнительный результат

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