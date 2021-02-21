В воскресенье в Ленобласти ожидается плюсовая температура

В последний выходной перед началом рабочей жителей Ленобласти ожидает снежная погода с морозной температурой, которая, однако, может подняться до +1 градуса.

В воскресенье, 21 февраля, на территории региона прогнозируют преимущественно облачную погоду, местами будет выпадать много снега. В первой половине дня в западной части региона ожидается мокрый снег.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, температура воздуха ночью опустится до минус 6-11 градусов, на востоке похолодает до 15-20 градусов мороза. В дневное время ожидается около минус 3-8 градусов, на западе региона – до +1-го, на востоке – до -13-ти градусов.

Водителям рекомендуют быть внимательнее в связи со сложной обстановкой на дорогах. Гололедица может спровоцировать не одну аварию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей России ожидают аномальные холода на февральские праздники.