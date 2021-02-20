Жителей России ожидают аномальные холода на февральские праздники

Стало известно, какая погода установится на территории России в конце февраля. Праздничные дни жители страны встретят вместе с аномальными холодами.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, самых холодным днем на следующей недели станет 23 февраля. Морозы на День защитника Отечества охватят практически всю Россию – от западных границ до тихоокеанского побережья.

Сильнее всего похолодание ощутят жители Европейской части страны. Однако, теплее одеваться придется и жителям Поволжья, Урала и Западной Сибири вместе с Красноярским краем. По словам синоптика, такая погода будет вызвана антициклоном, в некоторых местах затоком холодного воздуха.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Роман Вильфанд рассказал какой будет погода в Европейской части России в начале марта.