Жириновский призвал ввести ограничения по весу для россиян и чиновников

Жириновский призвал ввести ограничения по весу для россиян и чиновников
Жириновский заявил, что чиновник не должен не весить больше ста килограммов. Фото: ldpr.ru

Он считает, что слишком много денег тратится на тех, у кого есть проблемы с избыточным весом.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ограничения по весу для россиян и чиновников. Своей идеей он поделился в эфире радио «Комсомольская правда».

Политик отметил, что жители России должны весить не больше 80 килограммов, а чиновники – не больше сотни. Он объяснил, что государство вынуждено тратить много денег на граждан с избыточным весом. Жириновский считает, что это неправильно.

«Вес чиновника — сто килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще?»

— возмутился парламентарий.

Лидер ЛДПР считает, что нужно бороться с ожирением и учить людей правильно питаться и вести здоровый образ жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Жириновский посоветовал супругам спать в разных квартирах, чтобы сохранить брак.

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