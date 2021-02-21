Песков прокомментировал сообщение о поставке «Спутник V» в Сирию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что страна продолжит помогать Сирии с вакциной от коронавируса. Так в Кремле отреагировали на сообщения в СМИ о поставках.

Ранее New York Times опубликовала материал о поставках доз препарата от инфекции в Сирию со стороны России. По словам издания, профинансировать данную компанию согласился Израиль в обмен на соотечественницу, которая оказалась в арабской республике.

«Россия помогает и будет дальше помогать Сирии», – пояснил Песков, передает РИА Новости.

Все остальные нюансы данной помощи политик оставил без комментариев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Австрии похвалили вакцину «Спутник V». Российский препарат от коронавирусной инфекции назвали простым, надежным и эффективным.