В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 14,5 тысяч человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 14,5 тысяч человек
В Петербурге ежедневно проводятся обследования на коронавирус. Фото: сайт Смольного

Жители Петербурга продолжают проходить обследования на коронавирусную инфекцию. За последние сутки в лабораториях провели 14 457 тестов на коронавирус.

Об этом стало известно сегодня, 22 февраля. По данным оперативного штаба по борьбе с ковидом на 10 утра, за сутки горожане 2246 раз позвонили в службу 122, чтобы задать вопрос, связанный с пандемией COVID-19.

С октября в городе работают волонтеры, которые помогают нуждающимся горожанам. За это время аккредитацию получили 1139 добровольцев. Они выполнили 5470 заявок, которые петербуржцы оставляют по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.

Также с октября у пожилых, одиноких людей и многодетных семей есть возможность получить гуманитарную помощь. Продуктовые наборы доставили 172 395 людям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число пациентов с COVID-19, обратившихся к врачам в Петербурге, резко выросло.

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