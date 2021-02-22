На Парламентской конференции Балтийского моря обсудили сотрудничество в связи с пандемией

На Парламентской конференции Балтийского моря обсудили сотрудничество в связи с пандемией
Общая проблема объединила множество стран. Фото: pixabay

Участники конференции пришли к выводу, что всех объединяет одна проблема, которую нужно решать сообща.

Сегодня, 22 февраля, состоялась Парламентская конференция Балтийского моря. В ней принял участие сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, о чем сообщает Online47.

Представитель ВОЗ отметил, что в рамках проекта COVAX организация готова обеспечить страны вакциной от коронавируса, чтобы препарат могли получить граждане из групп риска. В первую очередь прививать будут учителей, военных, медиков. В ходе компании планируют привить около 20% населения планеты.

В ВОЗ добавили, что вакцинация позволит не только сохранить жизни, но и не допустить обвала мировой экономики. Известно, что вакцинация стартовала в 50 странах. Всего существует семь вакцин от коронавирус, еще 200 находятся на стадии разработки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США из-за коронавируса умерли больше людей, чем во время войн.

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