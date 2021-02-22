Трамвай сошел с рельс на Оптиков

Трамвай сошел с рельс на Оптиков
Трамвай сошел с рельс. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На улице Оптиков в Петербурге трамвай сошел с рельс. Проезд оказался затруднен в результате непогоды.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 22 февраля, у дома 4 на улице Оптиков. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, транспортное средство занесло, что и стало причиной происшествия. На кадрах видно, что движение трамваев на этом участке пришлось временно приостановить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скорая и полиция прибыли к аварии с такси на Долгоозерной улице.

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