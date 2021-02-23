Петербург вернул лидерство среди регионов по числу выздоровевших от коронавируса

Петербург вернул лидерство среди регионов по числу выздоровевших за сутки пациентов с коронавирусом.

Так, за сутки отрицательный тест на коронавирус получили 1 723 жителя Петербурга, при этом в Москве таковых 1 364. Северная столица долгое время опережала Москву по числу выздоровевших, но накануне уступила лидерство. За сутки в Петербурге выявлено 913 случаев заражения коронавирусом.

Всего за время пандемии в городе заболели 10 875 местных жителей. Сейчас в Петербурге насчитывается 61 932 активных больных. При этом 289 713 пациентов смогли вылечиться от коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва. На втором месте Северная столице, а на третьем месте оказалась Московская область. В Ленинградской области в статистику вошли 180 новых случаев заражения.