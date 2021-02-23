В Гатчине мужчина взял в аренду автомобиль у своей знакомой и не вернул

В Гатчинском районе проводится проверка после сообщения местной жительницы об угоне дорогостоящего автомобиля.

Как сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 22 февраля в полицию обратилась 30-летняя женщина и рассказала о том, что в феврале прошлого года от своего знакомого узнала о возможности сдачи в аренду дорогостоящего автомобиля. Для этой цели она купила Toyota Camry и передала своему 31-летнему знакомому с ключами и документами, который пообещал ежемесячно выплачивать 70 тысяч рублей в счет аренды, но своего обещания не сдержал и на звонки не отвечает.

Сумма общего ущерба составила 2 миллиона 420 тысяч рублей. Сейчас проводится проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в воскресенье, 17 января, около 3 часов на улице Нефтехимиков в городе Кириши Ленинградской области сотрудники дорожной полиции задержали 23-летнего мужчину за рулем угнанной «Мицубиси Лансер».