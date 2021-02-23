Стало известно, где похоронят Екатерину Градову

Екатерина Градова скончалась на 75-м году жизни. Фото: кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Екатерина Градова скончалась на 75-м году жизни. Фото: кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронят на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища в среду, 24 февраля. Об этом рассказал директор театра «Ленком » Марка Варшавера.

«Екатерина Георгиевна Градова — прекрасная артистка и мама нашей ведущей актрисы Марии Мироновой будет похоронена на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища. Похороны состоятся 24 февраля», — цитирует Марка Варшавера РИА «Новости».

Напомним, 22 февраля стало известно о том, что ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова. Она умерла 75-м году жизни.

По предварительной информации, у Градовой случился инсульт. Ее положили на срочную операцию, однако сердце не выдержало.

Популярность к Екатерине Градовой пришла после выхода в 1 973 году культового фильма «Семнадцать мгновений весны», в котором она исполнила роль радистки Кэт. За всю свою карьеру артистка успела сыграть в 20 театральных постановках, восьми телеспектаклях и четырех фильмах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о смерти Андрея Мягкова. Ему было 82 года. Российский актер, народный артист РСФСР умер у себя дома в Москве.