Стало известно, где похоронят Екатерину Градову

Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронят на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища в среду, 24 февраля. Об этом рассказал директор театра «Ленком » Марка Варшавера.
«Екатерина Георгиевна Градова — прекрасная артистка и мама нашей ведущей актрисы Марии Мироновой будет похоронена на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища. Похороны состоятся 24 февраля», — цитирует Марка Варшавера РИА «Новости».
Напомним, 22 февраля стало известно о том, что ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова. Она умерла 75-м году жизни.
По предварительной информации, у Градовой случился инсульт. Ее положили на срочную операцию, однако сердце не выдержало.
Популярность к Екатерине Градовой пришла после выхода в 1 973 году культового фильма «Семнадцать мгновений весны», в котором она исполнила роль радистки Кэт. За всю свою карьеру артистка успела сыграть в 20 театральных постановках, восьми телеспектаклях и четырех фильмах.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о смерти Андрея Мягкова. Ему было 82 года. Российский актер, народный артист РСФСР умер у себя дома в Москве.