Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы 23 февраля: фоторепортаж Gazeta.SPb

Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В День защитника Отечества прошла торжественная церемония возложения венков и цветов у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.

Цветы возложили ветераны Великой Отечественной войны и представители общественных организаций района, а также многие неравнодушные петербуржцы.

В церемонии также приняли участие сотрудники администраций Кировского и Фрунзенского районов города, депутаты, ветеранских и общественных организаций этих районов.

Напомним, в Петербурге в честь Дня защитника Отечества прогремят праздничные залпы салюта. Салют начнется в 21:00 мск. У Петропавловской крепости военнослужащие Западного военного округа произведут более 30 залпов из артиллерийских орудий. Вслед за их громом в небе над Невой раскроются 1,5 тысячи разноцветных фейерверков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты сервиса поиска работы SuperJob провели исследования перед праздниками и выяснили, какую сумму петербуржцы готовы потратить на подарки к 23 февраля. Результаты показали, дарить подарки своим мужьям ко Дню защитника Отечества собираются 30% россиянок.