Инфекционист рассказал о всплеске «британского» штамма коронавируса в России весной

Врач-инфекционист Евгений Тимаков опасается, что россияне смогут столкнуться с распространением нового «британского» штамма коронавируса и приростом заболеваемости по коронавирусу в середине апреля этого года.

По его словам, рост заболеваемости в России может начаться через полтора-два месяца. Врач отметил, что так может произойти, если россияне не будут соблюдать меры безопасности.

«Я боюсь, что к нам придет тот самый смутировавший британский коронавирус», — цитирует его телеканал «360».

С начала пандемии в России выявлено 4 189 153 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 047 летальных исходов, выздоровели 3 739 344 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пандемия инфекции Covid-19 может повлечь за собой массовые психические заболевания. К такому выводу пришли индийские медики. В ходе исследования они выяснили, что вызванные смертью близких людей и родственников депрессия, тревога, стрессовое расстройство и психологические травмы наблюдаются у каждого второго из десяти пациентов.