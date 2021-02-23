В Новосибирске мужчины устроили дебош на борту самолета

Мужчин задержали и возбудили в отношении них уголовные дела. Фото: pixabay

Мужчин задержали и возбудили в отношении них уголовные дела. Фото: pixabay

Они также оскорбляли полицейских и сопротивлялись при задержании.

В аэропорту Толмачева в Новосибирске произошел инцидент с участием двух пассажиров. Мужчины устроили дебош на борту самолета 23 февраля, из-за чего самолет не мог вылететь в Москву. Известно, что граждане нарушали общественный порядок и матерились. Об этом сообщает РИА Новости.

На поведение пассажиров обратили внимание сотрудники авиакомпании, которые вызвали полицейских. Во время задержания мужчины вели себя агрессивно и применили насилие. В итоге их удалось снять с рейса, в отношении обоих возбудили уголовные дела.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Домодедово пассажиров из Петербурга два часа не выпускали из самолета. Проблемы с авиасообщениями вызвали плохие погодные условия в столице.