Офтальмолог рассказал, как улучшить зрение

Врач-офтальмолог Руи Хирамацу рассказал, как всего за три минуты в день, не прибегая к операциям, можно улучшить зрение.

По словам врача, глазам нужны тренировки также, как мышцам или уму, сообщает abc.es.

Первый метод заключается в упражнениях с пятнами Габора, специальными рисунками, на которых надо находить отличия. По словам офтальмолога, это занимает три минуты в день, а первые результаты появятся через две недели.

Также улучшить зрение термотерапия. Для этого нужно нагреть полотенце в микроволновке (30-40 секунд), после чего ткань положить на глаза и подождать, когда она остынет, а потом снять.

Еще врач советует включить в свой рацион шпинат, так как он способствует профилактике катаракты и дегенерации желтого пятна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что офтальмологи из Китая провели исследование и выяснили, что на дистанционном обучении у школьников в полтора раза быстрее развивается близорукость. Зрение детей быстрее портится из-за близкого контакта с монитором, отсутствием прогулок на свежем воздухе и более частого просмотра телевизора.