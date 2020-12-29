Китайские офтальмологи заявили, что на удаленке дети теряют зрение в 1,5 раза быстрее

Проблемы со зрением чаще появляются у детей, которые учатся в 1-6 классах. Фото: pixabay

Проблемы со зрением чаще появляются у детей, которые учатся в 1-6 классах. Фото: pixabay

Офтальмологи из Китая провели исследование и выяснили, что на дистанционном обучении у школьников в полтора раза быстрее развивается близорукость.

Зрение детей быстрее портится из-за близкого контакта с монитором, отсутствием прогулок на свежем воздухе и более частого просмотра телевизора, уверены ученые.

Ученые Школы офтальмологии и оптометрии и глазной больницы Медицинского университета Вэньчжоу в Китае сравнили результаты обследования детей на близорукость в июне-декабре 2019 года и в период карантина с января по июнь 2020 года.

Оказалось, что полугодовое прогрессирование миопии увеличивалось примерно в 1,5 раза во время дистанционного обучения.

Кроме того, специалистам удалось выяснить, что проблемы со зрением чаще появляются у детей, которые учатся в 1-6 классах, передают «Известия».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые выяснили, что женщины переносят самоизоляцию тяжелее мужчин.