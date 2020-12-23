Ученые выяснили, что женщины переносят самоизоляцию тяжелее мужчин

В целом исследователи считают, что гендерные различия играют роль в реакции на пандемию, и это необходимо учитывать при планировании мер психологической поддержки населения. Фото: pixabay

В целом исследователи считают, что гендерные различия играют роль в реакции на пандемию, и это необходимо учитывать при планировании мер психологической поддержки населения. Фото: pixabay

Исследователи из Университета Калгари и связанного с ним Института мозга Хотчкисса в Канаде провели эксперимент с участием 573 канадцев (112 мужчин и 459 женщин), чтобы понять, на кого больше повлияла вынужденная самоизоляции в период пандемии COVID-19.

Для этого специалисты в онлайн-формате опросили участников исследования в период с 23 марта по 7 июня 2020 года, когда в Канаде действовали максимально строгие коронавирусные ограничения. Оказалось, что более чем у 66% опрошенных в это время ухудшимся сон, а свыше 39% участников и вовсе страдали от бессонницы. Все при этом ощущали тревожность и стресс, однако у женщин эти признаки выражались сильнее.

Кроме того, с течением самоизоляции у представительниц прекрасного пола ярче проявлялась тенденция к усугублению вышеперечисленных симптомов. Результатами опроса ученые поделились в журнале Frontiers in Global Women’s Health. Они считают, что такие показатели, а также повышенная эмпатия, свидетельствуют о более ответственном отношении женщин к мерам безопасности, призванным сдержать развитие пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по информации австралийских ученых, иммунитет к коронавирусу сохраняется на протяжении как минимум восьми месяцев.