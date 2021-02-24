«Питтсбург» обыграл «Вашингтон» благодаря шайбе Малкина

«Питтсбург» обыграл «Вашингтон» благодаря шайбе Малкина
Матч прошел почти при пустых трибунах. Фото: Официальный сайт НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Питтсбург Пингвинз».

Матч прошел в столице США на арене «Кэпитал Уан» без зрителей и завершился победой гостей в дополнительное время со счетом 3:2.

В составе «Питтсбурга» отличились Евгений Малкин, Джейк Гюнцель и Каспер Капанен. У «Вашингтона» шайбы забросили Рихард Паник и Конор Шири.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

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