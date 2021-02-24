В Петербург пришла первая февральская оттепель

В среду, 24 января, в Петербург придет первая февральская оттепель. Подробности рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По его прогнозу, регион постепенно окажется в тёплом секторе атлантического циклона. Он сохранит в небе плотные низкие облака.

Днем будет идти снег, переходящий в мокрый снег, а местами и в дожди. Возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Столбики термометров покажут 0…+2 градусов, в Ленобласти температура воздуха будет на уровне -3…+2 градусов, на востоке похолодает до -7 градусов. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.