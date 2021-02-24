Петербуржцев предупредили о снеге и гололеде

В среду, 24 февраля, в Петербурге ожидаются осадки и гололед.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в городе ожидаются снег и мокрый снег.

Петербургских водителей призвали воздержаться от поездок. МЧС советует: если выпало много снега, то перестроиться в крайний правый ряд и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение. Лучше переждать на обочине со включенными аварийными огнями, пока сильный снег пройдет.

По прогнозу синоптиков, сегодня днем будет идти снег, переходящий в мокрый снег, а местами и в дожди. Возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.