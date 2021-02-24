После драки на Купчинской улице мужчину везли в больницу

В Петербурге задержан злоумышленник, избивший мужчину в кафе во Фрунзенском районе.
Инцидент произошел 21 февраля около 21:00 в кафе, расположенном в доме 15 по Купчинской улице.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 25-летний неработающий местный житель в результате возникшего конфликта избил 36-летнего мужчину. Потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию сообщили о потасовке во дворе между домами 19 и 21 по проспекту Тореза. Также там раздавались звуки стрельбы.