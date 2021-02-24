После драки на Купчинской улице мужчину везли в больницу

После драки на Купчинской улице мужчину везли в больницу
Пострадавшего увезли на скорой. Фото: Pixabay

В Петербурге задержан злоумышленник, избивший мужчину в кафе во Фрунзенском районе.

Инцидент произошел 21 февраля около 21:00 в кафе, расположенном в доме 15 по Купчинской улице.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 25-летний неработающий местный житель в результате возникшего конфликта избил 36-летнего мужчину. Потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию сообщили о потасовке во дворе между домами 19 и 21 по проспекту Тореза. Также там раздавались звуки стрельбы.

драка кафе фрунзенский район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На месте проблемной стройки на набережной Карповки построят элитное жилье
В Петербурге зафиксировано 909 новых случаев коронавируса
На фоне снегопада в Петербурге выросло количество ДТП с травмированными детьми
Петербуржцы приготовились плыть и отбиваться от ледяного дождя: весна ...
Суд Петербурга прекратил дело в отношении инвалида, задержанного на ...
В Волхове хотят переименовать одну улицу в память об актере Василии Лановом
Скульптуру девушки с веслом вернут на остров у Малой Невки после реставрации
Петербуржец «заминировал» бар на Рубинштейна