После драки на Купчинской улице мужчину везли в больницу

В Петербурге задержан злоумышленник, избивший мужчину в кафе во Фрунзенском районе.

Инцидент произошел 21 февраля около 21:00 в кафе, расположенном в доме 15 по Купчинской улице.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 25-летний неработающий местный житель в результате возникшего конфликта избил 36-летнего мужчину. Потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию сообщили о потасовке во дворе между домами 19 и 21 по проспекту Тореза. Также там раздавались звуки стрельбы.