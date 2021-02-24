Конфликт в Тосно закончился стрельбой

Сотрудники полиции разыскивают жителя Тосно, в ходе конфликта выстрелившего в мужчину.

Инцидент произошел 23 февраля.

В больницу с огнестрельным непулевым ранением, инородными телами в бедрах, в удовлетворительном состоянии самостоятельно обратился 20-летний местный житель.

По словам пострадавшего, в кафе на улице Ленина в него выстрелил неизвестный. По предварительной информации, 38 летний мужчина выстрелил из пистолета в пострадавшего во время конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга пьяный мужчина угрожал ножом кассиру. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Инцидент произошел в субботу, 13 февраля, в магазине на проспекте Мечникова.