Конфликт в Тосно закончился стрельбой

Конфликт в Тосно закончился стрельбой
Полиция разыскивает злоумышленника. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники полиции разыскивают жителя Тосно, в ходе конфликта выстрелившего в мужчину.

Инцидент произошел 23 февраля.

В больницу с огнестрельным непулевым ранением, инородными телами в бедрах, в удовлетворительном состоянии самостоятельно обратился 20-летний местный житель.

По словам пострадавшего, в кафе на улице Ленина в него выстрелил неизвестный. По предварительной информации, 38 летний мужчина выстрелил из пистолета в пострадавшего во время конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга пьяный мужчина угрожал ножом кассиру. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Инцидент произошел в субботу, 13 февраля, в магазине на проспекте Мечникова.

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