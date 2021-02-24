Давид Манукян попал в больницу после поражения в шоу «Танцы со звездами»

Блогер и рэпер Давид Манукян попал в больницу. Об этом он сообщил сам в сторис Instagram.

«Всем привет. Короче, ничего не говорил — вчера была операция. Вроде все прошло хорошо», — написал он.

Музыкант также опубликовал видео, на котором у него перевязанное бинтами лицо после операции. При это он не стал говорить подробностей. Стоит отметить, что у рэпера охрип голос.

Подписчики выразили обеспокоенность по поводу его самочувствия и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Милена Давтян, бабушка блогера и рэпера Давида Манукяна, не согласна с решением судей шоу «Танцы со звездами». По словам родственницы рэпера, ее внука оценили очень предвзято. В комментарии к посту Давы она обратила внимание на слова Лазарева.