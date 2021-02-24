В России перестало дорожать жилье

Квартиры будут дорожать, но не так резко. Фото: pixabay

Квартиры будут дорожать, но не так резко. Фото: pixabay

Квартиры немного растут в цене, но резкого роста не наблюдается.

Эксперты рассказали о том, что жилье в России наконец перестало дорожать. Цены в 16 крупных городах за февраль выросли в среднем на 0,6%, так что резкий рост фактически прекратился. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Специалисты отметили, что в среднем квадратный метр в новостройках стоят почти 90 тысяч рублей. Что касается Москвы, то там «квадрат» обойдется в 232,9 тысячи рублей.

Аналитики подозревают, что цены все-таки будут расти, но не так активно, как в 2020 году. По итогам первого полугодия квартиры подорожают на 5-6%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-участница «Дома-2» Рапунцель показала выигранною на шоу квартиру. Девушка осталась в целом довольна, но считает, что квартира маловата.