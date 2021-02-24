Петербуржцам рассказали, как выбрать качественную шаверму

Жителей Северной столицы предупредили об рисках заражения при употреблении уличной еды. Эксперты рассказали, как правильно выбирать места для питания и на что в первую очередь стоит обратить внимание.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, чтобы уберечь свой организм от отравления и других заболеваний, стоит приобретать продукцию на вынос только в проверенных местах, а также следить затем, как соблюдаются правила гигиены в заведении общепита.

Отметим, что с 1 января в России вступили новые санитарные правила, по которым предприятия должны иметь документы на изготовление собственной продукции. Узнать об этом пользователь может через сайт Росаккредитации или через Единый реестр, где указанные все необходимые данные.

Таким образом, полуфабрикаты по правилам нужно производить в стационарных предприятиях общепита, а жарить и готовить перед продажей. Кроме этого, в кафе должны быть одноразовые столовые приборы и посуда.

Некачественные шаверма, шашлык, бургеры и другая продукция могут быть источниками сальмонеллеза, пищевой токсикоинфекции и дизентерии, предупреждают эксперты Роспотребнадзора.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ресторатор Александр Затуливетров назвал лучший и худший сценарий для общепита в Петербурге после снятия ограничений.