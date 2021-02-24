В Ленобласти к лету откроют музей академика Павлова

В Ленобласти к лету откроют музей академика Павлова
Музей построят в Ленобласти. Фото: lenobl.ru

В Ленинградской области появится музей в честь российского лауреата Нобелевской премии академика Ивана Павлова. Архитекторы и художники представили концепцию музея.

Об этом стало известно в среду, 24 февраля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института физиологии им. Павлова РАН, зал памяти будет выполнен в виде кабинета ученого и других мемориальных помещений. Планируется преобразить музей с помощью звуковых инсталляций и проекций. Кроме этого, посетители смогут посмотреть на инсталляцию «Лианы».

Также рядом в парке будет установлена биоморфная скульптура Дмитрия Каварги, до которой можно будет добраться с велоэкскурсией.

В проект вошло и преобразование Павловских Колтушей. Там создадут новую научно-художественную резиденцию «Биостанция». Лаборатория технологического искусства».

Постройку музея планируют закончить к лету 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге появится комикс про Дзюбу перед Евро-2020.

академик Павлов ленобласть музей


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 326 тысяч человек в мире заразились Covid-19 за сутки
В День защитника Отечества спасатели сняли со льда Финского залива 15 человек
В Ленобласти к лету откроют музей академика Павлова
Названа причина расставания Ким Кардашьян с Канье Уэстом
Сотрудника Пулково ослепили фары самолета: мужчину с ожогами доставили в больницу
В московском метро задержали мужчину с муляжом гранаты
В Петербурге появится комикс про Дзюбу перед Евро-2020
Петербуржцам рассказали, как выбрать качественную шаверму