В Ленобласти к лету откроют музей академика Павлова

В Ленинградской области появится музей в честь российского лауреата Нобелевской премии академика Ивана Павлова. Архитекторы и художники представили концепцию музея.

Об этом стало известно в среду, 24 февраля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института физиологии им. Павлова РАН, зал памяти будет выполнен в виде кабинета ученого и других мемориальных помещений. Планируется преобразить музей с помощью звуковых инсталляций и проекций. Кроме этого, посетители смогут посмотреть на инсталляцию «Лианы».

Также рядом в парке будет установлена биоморфная скульптура Дмитрия Каварги, до которой можно будет добраться с велоэкскурсией.

В проект вошло и преобразование Павловских Колтушей. Там создадут новую научно-художественную резиденцию «Биостанция». Лаборатория технологического искусства».

Постройку музея планируют закончить к лету 2021 года.

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