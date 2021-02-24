МИД РФ предложило избавиться от долларовой зависимости

Конкретные меры не были названы. Фото: Pixabay

Конкретные меры не были названы. Фото: Pixabay

В России могут ввести новые меры для ослабления финансовой системы США на территории страны. Такую идею предложил замглавы МИДа Сергей Рябков.

Об этом специалист заявил в среду, 24 февраля, в интервью Bloomberg. Специалист назвал американскую валюту «токсичной», так как она нацелена на враждебные действия по отношению к России.

«Нам нужно… устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», – пояснил Сергей Рябков.

Кроме этого, чиновник добавил, что такие меры необходимы из-за нового президента Америки Джо Байдена, который планирует расширить санкции против России.

Отметим, что Сергей Рябков не назвал конкретные меры, добавив, что МИД России не отвечает за экономическую политику.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что по словам президента страны Владимира Путина, против России готовятся провокации.