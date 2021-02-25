Врачи оценили сроки нового роста заболеваемости коронавируса в России

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

Инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков рассказал, что этой весной в России можно ожидать подъема заболеваемости коронавируса, но о третьей волне вряд ли можно говорить.

«Я считаю, что очередной подъем заболеваемости будет в середине весны», — цитирует его РБК.

Врач добавил, что говорить о волнах можно, когда пандемия затихает, а потом разгорается с новой силой. Другие случаи — это ее подъемы и спады. По словам специалиста, до России доберется «британский» штамм коронавируса.

С начала пандемии в России выявлено 4 200 902 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 430 летальных исходов, выздоровели 3 751 562 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что представитель ВОЗ подчеркнул, что худший сценарий позади и сейчас специалисты с уверенность говорят, что знают о вирусе довольно многое. Ученые изучили инфекцию и знают, что делать.