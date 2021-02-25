В Петербурге на уборку улиц вышла спецтехника

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противогололедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 25 февраля дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами обрабатывают Софийскую улицу, Митрофаньевское шоссе, Лиговский проспект, площадь Островского, Шпалерную улицу, Невский проспект, улицу Профессора Попова и территорию Каменки.

Также спецтехника замечена на улицах Ленсовета и Новоселов, набережной Обводного канала, Рзъезжей улице, территории у Дворцовой площади, улице Яблочкова, Каменноостровском проспекте и других.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.